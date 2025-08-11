Участок на набережной Фонтанки перекрыли для машин на три дня из-за аварийных работ

Движение по набережной реки Фонтанки от ул. Ефимова до Гороховой ул. закрыли для автомобилей. Причиной стало проведение аварийных работ, которые планируют завершить к 14 августа, сообщили в Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга (ГАТИ).

Фото: ГАТИ Фото: ГАТИ

В пресс-релизе уточняется, что аварийное уведомление зарегистрировал в ГАТИ «Петербурггаз». Инцидент произошел на газопроводе в проезжей части набережной.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что ремонтные работы на Невском проспекте стартуют 13 августа и продлятся две недели

Артемий Чулков