На терминалах Сбербанка появится возможность оплачивать покупки с помощью iPhone. Кредитная организация сообщила об этом на терминалах: «Скоро тут будет оплата айфоном. Следите за обновлениями».

К 2022 году Сбербанк (MOEX: SBER) был самым крупным проводником сервисов бесконтактной оплаты Apple Pay. На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Сбербанка Герман Греф связал развитие безналичных платежей в стране именно с уходом американской компании. Например, в России стала доступна оплата по биометрии.

Когда Apple заблокировал на территории России функцию оплаты по беспроводным NFC-портам, в «Сбере», по словам господина Грефа, решили окончательно порвать с зависимостью от любых сторонних провайдеров.