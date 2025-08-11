Масштабный пожар на Везувии мог стать результатом поджога

В Италии тушат масштабный пожар на склонах вулкана Везувий на юге страны. Все туристические маршруты в районе знаменитого вулкана из-за этого закрыты. Пожар начался несколько дней назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Giuseppe Carotenuto / Reuters Фото: Giuseppe Carotenuto / Reuters Фото: Giuseppe Carotenuto / Reuters Фото: Giuseppe Carotenuto / Reuters Фото: Giuseppe Carotenuto / Reuters Фото: Giuseppe Carotenuto / Reuters Фото: Giuseppe Carotenuto / Reuters Фото: Giuseppe Carotenuto / Reuters Фото: Giuseppe Carotenuto / Reuters Следующая фотография 1 / 9 Фото: Giuseppe Carotenuto / Reuters Фото: Giuseppe Carotenuto / Reuters Фото: Giuseppe Carotenuto / Reuters Фото: Giuseppe Carotenuto / Reuters Фото: Giuseppe Carotenuto / Reuters Фото: Giuseppe Carotenuto / Reuters Фото: Giuseppe Carotenuto / Reuters Фото: Giuseppe Carotenuto / Reuters Фото: Giuseppe Carotenuto / Reuters

По словам Раффаэле де Люки, руководителя национального парка, в который входит Везувий, в ходе пожара пострадало более 500 га лесов на его склонах и вокруг него. В тушении принимают участие сотни пожарных, спасателей, военнослужащих итальянской армии и волонтеров. Для мониторинга ситуации и тушения используются также беспилотники и самолеты.

Мэр находящегося по соседству города Терциньо Франческо Раньери 9 августа назвал ситуацию «крайне критической». По его словам, причины пожара пока точно не установлены, однако есть серьезные подозрения, что он возник из-за поджога. При этом пожар мог быть связан и с жаркой погодой в Италии, которая осложняет его тушение. Местная прокуратура уже начала расследование, чтобы выяснить причины возникновения пожара.

Масштабные лесные пожары продолжаются в разных странах Европы. На юге Франции продолжает бушевать лесной пожар, которые уже назвали самым сильным с 1949 года и из-за которого погиб как минимум один человек.

Яна Рождественская