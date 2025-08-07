Во Франции не могут потушить самый сильный за последние 49 лет лесной пожар

Площадь лесного пожара, бушующего на юго-западе Франции, превысила 160 кв. км. Власти сообщают о как минимум одном погибшем и более десяти пострадавших, три человека считаются пропавшими без вести. Как пишет AP, на борьбу с огнем направлены около 2 тыс. пожарных, военные подразделения и несколько самолетов.

Лесной пожар вспыхнул в департаменте Од 5 августа в условиях продолжающейся уже месяц засухи. Огню помогает распространяться сильный ветер. Власти эвакуировали жителей нескольких небольших деревень, разместив их в 13 временных пунктах. К настоящему моменту сгорели не менее 25 жилых домов, десятки автомобилей, более 2,5 тыс. домохозяйств остались без электричества.

Как отметил мэр Жонкьер Жак Пиро, «все выглядит как лунный ландшафт». «Более половины или три четверти нашей деревни сгорело. Просто жутко»,— добавил он. Премьер-министр Франции Франсуа Байру назвал пожары в регионе «катастрофой беспрецедентного масштаба». По оценкам специалистов, это крупнейший лесной пожар за последние 49 лет.

Алена Миклашевская