Во Франции не могут потушить самый сильный за последние 49 лет лесной пожар

Площадь лесного пожара, бушующего на юго-западе Франции, превысила 160 кв. км. Власти сообщают о как минимум одном погибшем и более десяти пострадавших, три человека считаются пропавшими без вести. Как пишет AP, на борьбу с огнем направлены около 2 тыс. пожарных, военные подразделения и несколько самолетов.

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Лесной пожар вспыхнул в департаменте Од 5 августа в условиях продолжающейся уже месяц засухи. Огню помогает распространяться сильный ветер. Власти эвакуировали жителей нескольких небольших деревень, разместив их в 13 временных пунктах. К настоящему моменту сгорели не менее 25 жилых домов, десятки автомобилей, более 2,5 тыс. домохозяйств остались без электричества.

Как отметил мэр Жонкьер Жак Пиро, «все выглядит как лунный ландшафт». «Более половины или три четверти нашей деревни сгорело. Просто жутко»,— добавил он. Премьер-министр Франции Франсуа Байру назвал пожары в регионе «катастрофой беспрецедентного масштаба». По оценкам специалистов, это крупнейший лесной пожар за последние 49 лет.

Алена Миклашевская

Во Франции бушуют лесные пожары

Огонь распространился на территории 16 тыс. га

Фото: Sandrine Verdun / SDIS11 / AP

С огнем борются около 2,2 тыс. пожарных, 600 единиц техники и специализированная авиация

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Огонь уничтожил около 40 машин и охватил 36 домов, сотни человек были эвакуированы

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Без электричества остались 2,5 тыс. домохозяйств

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Пожарные борются со стихией на границе с Испанией

Фото: Securite Civile / AP

По данным национальной метеорологической службы страны «Метео-Франс», столп дыма от пожара виден из космоса

Фото: Securite Civile / AP

Начальник местной пожарно-спасательной службы Кристоф Маньи заявил, что борьба с огнем осложняется особенностями рельефа

Фото: Hernan Munoz / AP

Глава французского МВД Брюно Ретайо заявил, что за сутки огонь охватил территорию в два раза больше, чем в 2023 году

Фото: Abdul Saboor / Reuters

