Микропластик бьет по центру Байкала

В эти дни ученые МГУ им. М. В. Ломоносова и Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН ведут гидрологические исследования для выявления загрязнений вод озера Байкал микропластиком. Концентрация пластиковых частиц в озере, согласно промежуточным результатам исследований, за последние три года удвоилась. В его центральной части образовалось многолетнее «пятно» из микропластиковых частиц, которые отравляют Байкал генотоксичными соединениями. Патогенные изменения, утверждают ученые, ведут к нарушению структуры популяций байкальской губки и ракообразных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bobby Yip / Reuters Фото: Bobby Yip / Reuters

Экологический мониторинг озера Байкал, который российские ученые проводят пятый год, обычно длится около трех месяцев, с июля по октябрь. Работа кропотливая, и, чтобы понять актуальную концентрацию микропластика в водах Байкала, ученые отбирают пробы более чем в 30 точках акватории озера и в основных впадающих в него реках, в береговых подземных водоносных горизонтах. Три года назад начали исследовать воды реки Селенга с притоками до границы с Монголией, а в прошлом году они расширили географию исследований и полностью охватили весь водосбор Селенги и на территории Монголии, включая озеро Хубсугул.

Промежуточные результаты научных исследований весьма печальны. Основной источник загрязнения южной и центральной части Байкала — это река Селенга. В грунтах под населенными пунктами, такими как Гремячинск, Култук, Слюдянка и т. д., в прибрежной зоне Байкала обнаружено скопление патогенных органических соединений. На дне озера Байкал найдено огромное скопление донных водорослей, с биогенными веществами поступающих вместе с грунтовыми водами. В целом концентрация микропластика в Байкале растет. «Мониторинг проводится в поверхностных водах, поскольку такие полимеры, как полиэтилен, полистирол, полипропилен, легче воды и обычно плавают у поверхности. Ежегодно проводился анализ содержания пластика в поверхностных водах озера Байкал. Столь длительные наблюдения с большим территориальным охватом акватории озера проводятся впервые. Выделяется однонаправленный тренд на увеличение уровня концентрации пластика — его средняя концентрация выросла более чем вдвое за последние годы. Это может быть связано как с антропогенным фактором (рост уровня использования пластиковых изделий), так и с временно возросшими природными факторами — циклическими многолетними колебаниями и наступлением с 2019 года многоводного периода на Байкале»,— говорит «Ъ-Науке» к.б.н, старший научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Михаил Колобов.

Микропластик отравляет воды Байкала, и никто ничего с этим сделать пока не может, несмотря на немалое количество научных доказательств на эту тему. Кроме Селенги, источниками байкальского микропластика считаются сами граждане, которые не всегда доносят мусорные пакеты до свалок, и очистные сооружения, не оборудованные механизмами фильтрации, из-за чего неочищенные от нанополимеров сточные воды поступают обратно в озеро. С годами, по мнению экспертов, ситуация только ухудшилась. «Если раньше выловленные в байкальской воде микропластиковые частицы с 1 кв. км можно было уместить на одном листе формата А4, то сейчас уже на двух. Количество микропластика в водах Байкала растет»,— говорит «Ъ-Науке» руководитель ассоциации «Байкал без пластика» Михаил Гусляков.

Еще одним бесспорным источником пластикового загрязнения на Байкале считаются рыболовные сети, затонувшие на его дне. Их точного количества не знает никто, однако эксперты уверяют, что за последние десятилетия их на байкальском дне скопилось сотни тысяч километров. Достать все сети почти невозможно, однако их объем впечатляет. «В позапрошлом году мониторили дно от 109-го километра по Кругобайкальской железной дороге до мыса Соболев и в итоге нашли 74 сети. Дно Байкала вблизи Листвянки обрывистое, искать было легче, чем, например, у берегов в Улан-Удэ, где дно песчаное и сети в него уже вросли. Здесь работать проще, в этом году обнаружено уже 115 сетей, обследовали около 34 км. Каждый из четырех наших дайверов провел не менее 36 часов под водой. Судно прошло около 230 км»,— рассказал руководитель экспедиции по подъему затонувших сетей со дна Байкала Михаил Сисенков.

На этом список проблем не заканчивается. В центральной части акватории Байкала выявили пятно из микропластика — многолетнее скопление, оно растет с каждым днем и, в свою очередь, нарушает популяцию ракообразных на Байкале. Площадь поражения ученые не измеряли. Но, по словам Михаила Колобова, пятно достаточно условно — фактически это акватория с повышенной относительно соседних участков концентрацией микропластика. Год от года оно меняется по размерам и положению. «Расположение максимумов концентраций динамично и ежегодно смещается в широком диапазоне в акватории озера, в целом оставаясь на векторах основных течений, формируемых реками — Селенгой, приносящей большие объемы воды, и Ангарой, уносящей поступающую воду. Иными словами, основные максимумы концентраций микропластика отмечаются на протяжении ряда лет — с 2019 по 2024 год — между югом острова Ольхон и Байкальском»,— говорит Михаил Колобов.

Появление микропластикового пятна вызывает научные споры. Происхождение пятна в центральных водах Байкала с относительно более высокой концентрацией микропластика связано, разумеется, с тем, что в озере имеют место круговые течения, говорят опрошенные эксперты. «Большая часть микропластика, способного к длительному парению в толще воды и в ее поверхностных слоях, постепенно сносится в эти центральные районы — течение там слабее, преобладают ветровые векторы, сменяющиеся раз в два-три дня и не имеющие постоянного направления. Микропластик на Байкале дрейфует у поверхности медленно, и если уж оказывается в центральных районах с относительно неторопливыми течениями, то остается там. И его количество в этих местах закономерно, но очень постепенно растет год от года»,— говорит к.б.н., ведущий научный сотрудник Института океанологии РАН Филипп Сапожников.

Научные исследования — мероприятия дорогостоящие, в этой связи ученые обратились за помощью к бизнесу, который спонсирует экспедиции. «Данные, полученные в ходе экспедиций, позволяют нам оценить реальное воздействие микропластика на экосистему озера и разработать эффективные меры защиты. Сотрудничество с ведущими научными институтами обеспечивает высокое качество исследований и практическое применение результатов»,— отметила заместитель генерального директора по устойчивому развитию «Эн+» Ирина Бахтина.

Анна Героева