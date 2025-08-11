Barrick лишилась $1 млрд из-за потери контроля над активами в Мали

Канадская горнодобывающая компания Barrick Mining сообщила, что ее издержки из-за потери контроля над золотодобывающим комплексом Луло-Гункото в Мали составили $1,04 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Chris Helgren / Reuters Фото: Chris Helgren / Reuters

Конфликт между Мали и Barrick продолжается уже почти год. Луло-Гункото — один из крупнейших золотодобывающих комплексов в мире — совместно управляется Barrick и правительством Мали. Власти страны требуют от компании выплатить около $500 млн «не уплаченных ранее налогов», а также увеличить долю малийского правительства и местных инвесторов в проекте Луло-Гункото с 20% до 35%.

В прошлом году власти Мали временно арестовывали нескольких топ-менеджеров компании, а также выдали ордер на арест гендиректора Barrick Gold. В январе правительство Мали заблокировало экспорт золота с Луло-Гункото, после чего компания приостановила работу комплекса.

В июне этого года коммерческий арбитражный суд Бамако передал Луло-Гункото под временное внешнее управление сроком на полгода. Чтобы возобновить добычу. Barrick обратилась в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров для разрешения конфликта.

Яна Рождественская