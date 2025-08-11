ФСБ и Росгвардия теперь бесплатно ездят по платным дорогам

11 августа вступил в силу закон, согласно которому машины вооруженных сил РФ, Росгвардии, ФСБ, ФСО, прокуратуры, Фельдъегерской службы и Главного управления специальных программ президента РФ освобождены от оплаты проезда на платных дорогах.

До сих пор льгота касалась автобусов регулярных городских маршрутов, школьных автобусов и машин оперативных служб (МЧС, скорая помощь, пожарные).

Расширяющий список законопроект был внесен в мае 2024 году депутатами Александром Хинштейном (ныне — врио губернатора Курской области) и Василием Пискаревым. Платные дороги нужны силовым службам для «оперативного прибытия» на место правонарушения или преступления, а также для задержания преступников, говорилось в пояснительных материалах. Поправки были приняты Госдумой 22 июля и подписаны президентом 31 июля.

Ранее вступили в силу поправки в ПДД, уточняющие правила движения для водителей в случае приближения машины со спецсигналом.

