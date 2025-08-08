В Иркутской области ввели ограничения мобильного интернета

В Иркутской области введен режим повышенной готовности для усиления антитеррористической защиты. В связи с этим власти приняли решение снизить скорость мобильного интернета до 256 Кбит/с в ряде населенных пунктов, сообщило правительство региона.

Уточняется, что эта скорость позволяет обмениваться в мессенджерах и соцсетях текстовыми сообщениями и пересылать небольшие графические изображения. «Для минимизации неудобств в населенных пунктах, где вводятся ограничения, будут работать точки Wi-Fi. Работа по организации альтернативных решений доступа к сети интернет продолжается»,— заявил первый вице-губернатор Приангарья Роман Колесов.

Ограничения передачи данных могут происходить в отдельных зонах Аларского, Заларинского, Иркутского, Казачинско-Ленского, Усольского, Усть-Кутского, Черемховского, Шелеховского, Катангского и Жигаловского районов, а также на территории Ангарского городского округа.

Как писал «Ъ-Сибирь», в июле этого года ограничения на работу мобильного интернета также были введены на территории ряда сибирских регионов.

Александра Стрелкова