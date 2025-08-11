Футболист Кингсли Коман перейдет в «Ан-Наср» из «Баварии»

Немецкая «Бавария» и саудовский «Ан-Наср» достигли договоренности о трансфере французского вингера Кингсли Комана. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

По информации источника, сумма трансфера составит €30 млн. Ожидается, что Коман подпишет с «Ан-Насром» трехлетний контракт.

Кингсли Коман выступает за «Баварию» с 2017 года. В составе команды он завоевал 21 трофей, в том числе становился победителем Лиги чемпионов (2020) и девять раз выигрывал национальный чемпионат. В прошлом сезоне футболист провел за «Баварию» 45 матчей в различных турнирах, в которых отметился девятью голами и шестью результативными передачами.

В прошлом сезоне «Ан-Наср» занял третье место в чемпионате Саудовской Аравии. Ранее контракты с командой подписали испанский защитник Иньиго Мартинес и португальский нападающий Жуан Феликс.

Таисия Орлова