Bloomberg: пошлины Трампа спровоцируют инфляцию в США

Торговая политика президента США Дональда Трампа в скором времени скажется на обычных потребителях, пишет Bloomberg со ссылкой на данные инвестиционной компании Goldman Sachs Group. По их прогнозам, американцам придется покрывать основную часть издержек после введения тарифов.

Сейчас большую часть затрат взяли на себя американские компании — до 64%. Потребители оплатили около 22% расходов страны по состоянию на июнь. Однако, предупредили эксперты, этот показатель может увеличиться до 67%.

Также в Goldman Sachs Group прогнозируют рост ключевого показателя инфляции — индекса базовых потребительских расходов. Он увеличится до 3,2% в годовом выражении, в то время как без тарифов он составлял бы 2,4%.

2 апреля США ввели пошлины в 10–50% в отношении товаров из 185 стран. 1 августа господин Трамп подписал указ о введении пошлин в размере от 15% до 41% в отношении более чем 60 стран и Евросоюза. Они начали действовать с 7 августа.

