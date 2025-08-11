Жительницу Ярославля оштрафовали за сравнение школьной формы с мундиром Гитлера

Дзержинский районный суд Ярославля признал виновной местную жительницу по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование нацистской атрибутики и символики). Ей назначен штраф в размере 1 тыс. руб., следует из постановления, опубликованного на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ярославского областного суда Фото: Пресс-служба ярославского областного суда

Согласно тексту постановления, местная жительница 13 июля в одном из сообществ в социальной сети «Вконтакте» увидела публикацию о том, что в России утвержден ГОСТ для школьной формы. К посту были прикреплены фотографии с изображением детей в форме, на одной из них изображена женская школьная форма, на левом рукаве которой имеется шеврон с гербом РФ.

Местная жительница оставила под публикацией комментарий, который сочли «публичным демонстрированием нацистской атрибутики или символики, чем нарушила № 80-ФЗ от 19.05.1995 г. "Об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов"».

Как сообщает Telegram-канал «Осторожно новости», жительнице Ярославля, согласно комментарию, один из костюмов напомнил обмундирование Гитлера, изображение с которым она прикрепила. В суде ярославна раскаялась в содеянном и не оспаривала совершенное правонарушение. При вынесении решения суд учел личность виновной, ее имущественное положение и раскаяние. Штраф был назначен минимальный.

Алла Чижова