Туск: Европа не признает территориальные уступки Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что европейские страны считают недопустимыми территориальные уступки Украины при урегулировании российско-украинского конфликта. Так он прокомментировал предстоящие переговоры президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl / Reuters Фото: Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

«Для Польши и наших партнеров очевидно, что государственные границы не могут быть изменены силой»,— сказал Дональд Туск на пресс-конференции (цитата по Reuters).

Газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщала, что российское предложение по мирному плану включает два этапа, первый из которых — вывод ВСУ из Донецкой области, а также заморозка линии фронта в Запорожье и Херсоне. Дональд Трамп говорил, что при согласовании мирного договора речь пойдет о «некотором обмене территориями к обоюдной выгоде» Москвы и Киева. Деталей он не уточнил. Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность территориальных уступок.

Подробнее о позиции Европы по предстоящей встрече — в материале «Ъ» «Отдавай-ка землицу».

Лусине Баласян