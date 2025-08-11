«Некоторые принты можно было видеть сразу у нескольких дизайнеров-участников»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, как фестиваль Thai Silk, созданный для поддержки традиционных ремесел Таиланда, трансформировался в модный проект с эксклюзивным показом одежды и ярмаркой изделий ручной работы.

О фестивале Thai Silk я уже рассказывала. Это тематическое мероприятие с экспозицией и показами, проходившее в одном из выставочных центров Бангкока и инициированное фондом королевской семьи. Проект создан для поддержки ремесленников, занимающихся и плетением корзинок, и традиционными техниками работы с металлом, но прежде всего, как очевидно из названия, работой с национальным достоянием — шелком. Недавно это мероприятие эволюционировало в новый и более модный формат, получивший название Sense of Thai. Из выставочного центра оно переместилось в одну из супермодных локаций — Em Tower. Это часть проекта EmSphere с люксовыми магазинами и ресторанами. Показ был строго по приглашениям с кучей инфлюенсеров, представителей модной индустрии и самой принцессой Сириваннавари в качестве одной из участниц (она модельер) и почетной гостьи.

А в торговом центре уже для широкой публики проходила поп-ап выставка с продажей различных ремесленных товаров: уже упомянутых корзин и, разумеется, шелковой ткани, а также вручную сделанных цветов, посуды и объектов из керамики. Как рассказывает один из участников показа дизайнер Вишаравиш Акарасантисук, новый формат призван не только омолодить мероприятие, но и показать широкой публике, как тайский шелк можно модно использовать. Один из интересных приемов показа, в котором участвовали совершенно разные по стилю дизайнеры, — это то, что количество принтов, которые они использовали, было ограниченным, и некоторые можно было видеть сразу у нескольких дизайнеров-участников. Это лично мне понравилось больше всего, потому что можно было посмотреть, как по-разному раскрывается ткань в зависимости от стиля модельера. Один и тот же рисунок у одного превращался в сексуальное вечернее платье, а у другого — в мужской шелковый тренч.

