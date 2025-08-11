В России вдвое сократят время рассмотрения заявлений на маткапитал

Правительство внесло изменения в правила предоставления материнского капитала. Период рассмотрения заявления о его использовании органами Соцфонда сокращен с 10 до 5 рабочих дней.

Кроме того, с 20 до 12 рабочих дней сокращен срок рассмотрения заявлений и принятия решений по ним, если Соцфонду нужно запросить дополнительные документы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, «важно, чтобы родители имели больше времени на детей, а не на оформление бумаг».

Программа маткапитала запущена в России с 1 января 2007 года. Сейчас размер маткапитала на первого ребенка составляет 690 266 руб., на второго — еще 221 895 руб. (или 912 162 руб. сразу за двоих). Власти рассматривают варианты модернизации действующей программы, а также других мер жилищной поддержки российских семей с детьми.

