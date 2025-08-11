Кратковременные дожди ожидаются в Петербурге 11 августа

В Санкт-Петербурге 11 августа ожидается облачная с прояснениями погода, прогнозируются кратковременные дожди. Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале допускает, что местами возможны грозы.

Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

Город на Неве окажется под влиянием южной периферии циклона, медленно кружащего над Карелии. Температура воздуха днем прогреется до +20…+22 градусов, в Ленобласти — до +19…+24 градусов. Ветер северо-западный 4–9 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет меняться не сильно и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что об ухудшении погодных условий жителей Петербурга предупредили в МЧС.

Татьяна Титаева