Структуру курского министерства образования с фиктивными сотрудниками закроют

Правительство Курской области получило представление прокуратуры о многочисленных нарушениях в областном казенном учреждении «Управление хозяйственной деятельностью и безопасной эксплуатацией зданий (сооружений) образовательных организаций Курской области», которое должно заниматься закупками, техническим надзором, контролем за капитальным ремонтом и строительством зданий регионального министерства образования. По мнению надзорного органа, структура не выполняет эту работу, но насчитывает 45 сотрудников, среди которых есть фиктивные. Врио губернатора Александр Хинштейн сообщил об этом на заседании областного правительства, а врио заместителя председателя областного правительства Оксана Крутько рассказала, что «будет решаться вопрос» о закрытии учреждения.

Как рассказал глава региона со ссылкой на данные прокуратуры, некоторые сотрудники казенного учреждения одновременно числятся в других структурах министерства образования.

«Например, товарищ Горбенко Д.В. одновременно работает в пяти, а ранее работал в шести подведомственных министерству учреждениях. В отношении Горбенко табель учета рабочего времени содержит дублирующие сведения об исполнении трудовых обязанностей по 12 рабочих часов в этом учреждении, колледже информационных технологий, Дмитриевском агротехническом колледже. И еще у него 40 рабочих часов в неделю в областном многопрофильном колледже имени Даниила Гранина. Видимо, мечта человечества о нуль-транспортировке вот этим вашим подведомственным учреждением и конкретно товарищем Горбенко успешно решена», — обратился господин Хинштейн к курирующей образование Оксане Крутько.

По словам главы региона, во время проверки руководитель учреждения не смог предоставить личные дела 19 работников, а также перспективные годовые планы капремонта и реконструкции подведомственных учреждений.

Кроме того, не организован отбор муниципальных образований для предоставления субсидий на капремонт, а в составы комиссий по определению физического износа зданий работники структуры не входили. Мониторинг проводится на основании документов, предоставленных образовательными организациями.

«В каждом вашем учреждении — школе или техникуме — есть люди, которые отвечают непосредственно за “тыл” — за закупки, ремонт. А для чего иметь дополнительное учреждение казенное с таким штатом и финансированием в 88 млн в год? На нем числятся дорогостоящие транспортные средства. Прокуратура ставит вопрос об эффективности учреждения. Какая, Оксана Анатольевна, судьба у руководителя этой замечательной организации?» — спросил врио губернатора у зампреда облправительства.

По словам Оксаны Крутько, руководитель Алина Рязанцева «была уволена по собственному желанию», но облправительство совместно с прокуратурой будет настаивать в суде на изменении статьи Трудового кодекса.

«Прокурор пишет, что в нарушение закона Рязанцева в декларации и доходах за 2024 год не указала срочные обязательства финансового характера, возникшие перед ней на основании договора участия в долевом строительстве пятикомнатной квартиры общей площадью… хорошей площадью в центре города», — добавил Александр Хинштейн.

Оксана Крутько назвала случай вопиющим и сообщила, что факты изложенные в представлении прокуратуры, подтвердились.

По данным Rusprofile.ru, организация действует с 2005 года. Согласно ЕГРЮЛ Алина Рязанцева исполняла обязанности начальницы с декабря прошлого года и уволилась 14 июля. До 25 июля организацией руководил Алексей Меньшиков, после чего его сменил Сергей Мальцев.

На том же заседании глава Пристенского района Виктор Петров предложил узаконить подработку для муниципальных чиновников.

Юрий Голубь