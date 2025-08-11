Глава района Курской области просит узаконить подработку для чиновников
Виктор Петров, глава Пристенского района Курской области, на заседании регионального правительства сообщил врио губернатора Александру Хинштейну, что просит областную думу выйти на федеральный уровень с законодательной инициативой об изменении закона об организации местного самоуправления (ФЗ № 131), который разрешает муниципальным чиновникам подрабатывать только преподаванием, наукой и творчеством. При этом он рассказал, что фактически сотрудники администрации уже получают доход на стороне.
По словам главы, его просьба вызвана низкой зарплатой районных чиновников.
«Думаю, что коллеги меня поддержат: как минимум десять лет в администрациях не росла заработная плата, — объяснил господин Петров свою позицию. — И сегодня это привело к тому, что, например, зарплата в администрации Пристенского района в два раза ниже средней по району. Естественно, идет отток людей, а полномочия остаются. А те, кто еще с нами здесь работают, инкогнито подрабатывают в разного рода местах. Так уж жизнь сложилась».
Виктор Петров рассказал, что некоторое время назад обращался с этим вопросом в курскую областную думу, но не получил ни положительного, ни отрицательного ответа.
«К этому нас подталкивает сама жизнь. И мы понимаем, что в той ситуации, в которую попала Курская область, значительного роста зарплаты в муниципальных образованиях в ближайшее время не будет. Но каким-то образом надо людей здесь удержать», — считает глава района.
Присутствовавший на заседании и.о. председателя областной думы Николай Жеребилов сообщил, что региональные парламентарии готовы выступить с такой инициативой, но он не уверен в том, что на федеральном уровне ее поддержат.
Александр Хинштейн тоже отнесся к идее скептически.
«Я как человек, имеющий определенный опыт законодательной деятельности, могу сказать, что эта инициатива бесперспективна. В Российской Федерации существует единообразие подходов к государственной и муниципальной службе. А вы предлагаете вывести органы муниципального самоуправления из-под существующих сегодня ограничений. Что касается зарплаты, давайте не в таком формате, не на глазах у всей области обсуждать, как улучшить жизнь чиновнику. Нужно посмотреть, как можно это сделать, — но за счет оптимизации, а не увеличения бюджетных расходов»,— предложил глава региона.
