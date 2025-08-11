CAS отклонил апелляцию «Кристал Пэлас» на решение об исключении из Лиги Европы

Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе решение Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) об отстранении лондонского клуба «Кристал Пэлас» от участия во втором по силе еврокубковом турнире — Лиге Европы. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

В прошлом сезоне «Кристал Пэлас» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Англии и квалифицировался в Лигу Европы. Однако в июле команда была понижена до третьего еврокубка — Лиги конференций — из-за участия французского «Лиона» в Лиге Европы. Это решение было принято комиссией по финансовому контролю клубов (CFCB) UEFA. На отчетный период «Кристал Пэлас» и «Лион» принадлежали одному владельцу — американскому предпринимателю Джону Текстору. Согласно регламенту UEFA, командам с общим владельцем запрещено принимать участие в одном еврокубковом турнире. Санкции коснулись именно английской стороны, поскольку в подобных случаях приоритет отдается команде, которая финишировала выше в национальном чемпионате («Лион» занял пятое место, «Кристал Пэлас» — 12-е).

Сообщается, что комиссия CAS не приняла аргумент «Кристал Пэлас» о «несправедливом решении» об исключении клуба из Лиги Европы. Суд также подтвердил, что вместо лондонской команды во втором по силе еврокубковом турнире выступит английский «Ноттингем Форрест».

Таисия Орлова