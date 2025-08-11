Губернатор Омской области рассказал Путину о позитивном влиянии ОПК на регион

Президент Владимир Путин принял в Кремле губернатора Омской области Виталия Хоценко. Тот рассказал, что валовой региональный продукт впервые превысил 1 трлн руб. По его словам, растут в том числе инвестиции в основной капитал, а промышленное производство подросло на 3,3%.

Господин Хоценко сообщил, что в регионе уменьшается отток кадров: в 2022 году этот показатель составил 9,5 тыс. человек, в 2023-м — 5 тыс. человек, в 2024-м — 1400 человек. При этом в Омской области «оборонка на подъеме», и в том числе эта отрасль «тянет за собой и зарплаты остальных отраслей экономики», отметил он.

«Если у нас до 2022 года 16 (оборонных.— "Ъ") предприятий было, 20 тыс. человек, сегодня уже свыше 40 тыс. человек, и мы растем»,— уточнил губернатор (цитата по пресс-службе Кремля). Он добавил, что рост зарплат в области составляет около 18%.

В предыдущий раз президент встречался с Виталием Хоценко в августе 2023 года, когда тот был врио губернатора. Они обсуждали социально-экономическую ситуацию в регионе.