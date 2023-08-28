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Коммерсантъ FM
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Путин похвалил Хоценко за работу на посту врио губернатора Омской области

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Омской области Виталием Хоценко. Господин Хоценко рассказал главе государства о социально-экономической ситуации в регионе, а также развитии промышленности и сельского хозяйства. Владимир Путин, в свою очередь, похвалил работу господина Хоценко как врио губернатора Омской области и подчеркнул необходимость работать над улучшением экологической ситуации в регионе.

«Вы не так давно работаете в Омске, но в целом старт очень хороший, на мой взгляд. Не забывайте про те вещи, которые, конечно, являются долгоиграющими, непростыми. Одна из главных задач — это, конечно, улучшение экологической ситуации. Есть много и других вопросов, это понятно. Они наиболее острые, они сложные, я понимаю, но решаемые»,— отметил президент.

В ходе встречи Виталий Хоценко рассказал президенту о развитии промышленности. Он отметил, что Омская область входит в топ-5 промышленных регионов. «Что касается оборонки. У нас это ключевое направление, мы сильно прирастаем, 50 млрд руб. выручки, это в два раза больше, чем за прошлый год»,— рассказал он.

Господин Хоценко также рассказал, что в рамках поручения президента по развитию оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Омской области увеличили число сотрудников в этой сфере. За два года число специалистов в ОПК выросло на 10 тыс. Всего в указанной отрасли, по словам врио губернатора Омской области, работают 30 тыс. человек.

По словам врио губернатора Омской области, в регионе за три года планируют построить 200 тыс. кв. м метров логистических площадей. Всего за ближайшие десять лет намерены построить 2 млн кв. м площадей. Для этого региону было выделено 150 млрд руб. инвестиций.

«И что очень важно, 5% от всех квартир застройщики нам отдадут, а мы их передадим населению, кто в этом нуждается»,— отметил господин Хоценко. Владимир Путин подчеркнул, что наибольшее внимание при распределении жилья стоит уделить детям-сиротам. «Там большая очередь»,— отметил президент. Как уточнил Виталий Хоценко, всего в Омской области проживают 8 тыс. детей-сирот.

В завершение встречи Владимир Путин посоветовал Виталию Хоценко напрямую работать с людьми. «Это очень хороший повод почувствовать, чего люди ждут, на что они рассчитывают. Эта прямая работа повысит существенным образом и ваши шансы на то, чтобы люди вам поверили и доверили работу в таком важном регионе как Омская область»,— заключил он.

Выборы губернатора Омской области пройдут в сентябре текущего года. Занимающий в настоящее время должность врио главы региона Виталий Хоценко выдвигается кандидатом от партии «Единая Россия». Прежний губернатор Омской области Александр Бурков оставил свой пост досрочно. В президентском указе, опубликованном на сайте Кремля, отмечается, что он сложил полномочия по собственному желанию.

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