Показатель бронирований перелетов в Казань летом 2025 года вырос на 8%. На рейсы в столицу Татарстана приходится 3% от всех внутренних рейсов. Об этом «Ъ Волга-Урал» рассказали в пресс-службе сервиса Авиасейлс.

Летом 2025 года число бронирований рейсов в Казань выросло на 8%

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

38% туристов прилетают в Казань из Москвы. Среди популярных рейсов также отметили перелеты из Санкт-Петербурга (26%), Екатеринбурга (4%), Уфы (3%) и Красноярска (3%). При этом больше всего времени в столице Татарстана проводят туристы из Уфы — до девяти дней.

Среди международных перелетов в Казань лидируют Казахстан (24%), Беларусь (7%) и Кыргызстан (4%).

Доля бронирований с детьми выросла по сравнению с прошлым годом на 2 процентных пункта до 10%.

Диана Соловьёва