Спрыгнувшего в Литве с поезда россиянина задержали в другой стране

Спрыгнувший в Литве с транзитного поезда гражданин России задержан правоохранительными органами в третьей стране. Об этом рассказала генпрокурор Литвы Нида Грунскене.

Где конкретно находится россиянин, она уточнять не стала. «Мы располагаем лишь первичной информацией о том, что спрыгнувший с поезда россиянин задержан»,— сказала госпожа Грунскене (цитата по ТАСС).

В середине июня мужчина выпрыгнул из транзитного поезда до Калининграда. СМИ писали, что речь идет об уроженце Башкирии 2004 года рождения. В Литве его подозревают в незаконном проникновении на территорию страны, так как выход из российских транзитных поездов в Литве запрещен. Местные власти после инцидента обсуждают установку датчиков открытия дверей и камер на российские поезда в Калининград.