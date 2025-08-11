Аналитики Opta назвали ЦСКА главным претендентом на победу в РПЛ

После четырех сыгранных туров Российской премьер-лиги (РПЛ) аналитическое бюро Opta определило шансы команд на чемпионство. Об этом сообщается в Telegram-канале статистической платформы.

Главным фаворитом считается московский ЦСКА, его шансы на чемпионство оцениваются в 25%. На данный момент клуб набрал восемь очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. Вторым претендентом по версии Opta стал столичный «Локомотив» (24,6%), одержавший победу во всех четырех турах. Команда с 12-ю очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата. В топ-3 фаворитов также попал петербургский «Зенит» (21,2%). Клуб набрал пять очков и располагается на восьмой строчке таблицы. Перед стартом чемпионата России «Зенит» считался главным претендентом на титул по версии Opta (39,6%).

Шансы действующего чемпиона страны — «Краснодара» — составляют 19,9%. Вероятность победы столичных «Динамо» и «Спартака» оценивается в 3,7% и 2,9% соответственно.

Таисия Орлова