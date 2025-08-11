Бывшая «дочка» Xerox в России занялась созданием техники

«Техноэволаб» (бывшая «дочка» американской Xerox) разработала печатную технику и будет продавать ее в России под собственным брендом. Об этом рассказал в интервью РБК совладелец компании Антон Бородихин.

По словам Бородихина, речь идет о принтере и многофункциональном аппарате для частного использования и малого бизнеса. Их производит иностранная фабрика, ее название он не уточнил. Первые контейнеры с продукцией поступят в начале сентября. «Техноэволаб» намерена продавать технику в торговых сетях и на маркетплейсах. Сумму инвестиций в производство в компании не назвали.

Как уточнил Антон Бородихин, до 2022 года на дистрибуцию оборудования, запчастей и расходных материалов Xerox приходилось 65% бизнеса российской «дочки». Для восстановления показателей «Техноэволаб» нужно нарастить собственную линейку, чтобы она покрывала практически любые потребности любого заказчика. У Xerox на формирование такого портфеля ушло около 60 лет, отметил он. «Техноэволаб» не исключает, что в будущем организует собственное производство в России.

В марте 2022 года Xerox прекратила поставки продукции в Россию и ограничила свою деятельность в стране. В октябре 2023-го Xerox продала российский бизнес местному руководству. В том же месяце ООО «Ксерокс (СНГ)» сменила название на ООО «Техноэволаб».