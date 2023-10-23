Бывшее российское юрлицо Xerox сменило название на Technoevolab

Компания ООО «Ксерокс (СНГ)» — юрлицо американской Xerox в России — сменила название на ООО «Техноэволаб» после продажи российскому руководству, пишет «Прайм» со ссылкой на данные сервиса автоматической проверки контрагентов «Контур.Фокус». Смену названия агентству подтвердили также в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Запись о смене названия ООО «Ксерокс (СНГ)» появилась в «Контур.Фокусе» 20 октября. Учредителем компании указано ООО «Кселаб», которым владеют Антон Бородихин, руководивший «Ксерокс (СНГ)», и Светлана Бородихина. Доля господина Бородихина составляет 90%, госпожи Бородихиной — 10%.

На сайте название пока остается прежним — Xerox, однако в пресс-службе компании подтвердили намерение отказаться от использования зарубежного бренда и продолжить деятельность в России под новым названием Technoevolab. «В планах — развитие новых проектов в России, которые помогут отечественным заказчикам решать актуальные IT-задачи, в том числе не связанные с печатным бизнесом. Мы сохранили техническую команду компании и глубокую отраслевую экспертизу, которую накопили более чем за 30 лет работы»,— прокомментировал Антон Бородихин.

В марте 2022 года Xerox прекратила поставки продукции в Россию и ограничила свою деятельность в стране в связи с российской военной операцией на Украине. Ограниченные операции включали бизнес только с конкретными клиентами и партнерами при полном соблюдении всех санкций.

В начале октября Xerox продала российский бизнес местному руководству, тем самым полностью завершив работу в России. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Ксерокс (СНГ)» в 2022 году сократилась более чем вдвое — до 6,6 млрд руб. Чистый убыток по итогам прошлого года составил 257 млн руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Xerox переключили на менеджеров».

Милена Костерева