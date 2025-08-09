Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста РФ Ивана Краско

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста России Ивана Ивановича Краско, сообщает пресс-служба Смольного 9 августа.

«Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, коллегам, всем, кому он был дорог. Талантливый, яркий, самобытный артист, он был одним из символов петербургского театра, хранителем наших традиций»,— говорится в сообщении.

По словам господина Беглова, Ивана Краско любили петербуржцы, ждали его ролей, ждали его слова. Он показал пример жизнелюбия, стойкости, преданности искусству, нашему городу.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что господин Краско шесть десятилетий выходил на сцену знаменитого театра имени В.Ф. Комиссаржевской. На его счету более ста ролей в кино. Среди них такие картины, как «Тарас Бульба», «Прекрасная незнакомка» и многие другие.

Андрей Маркелов