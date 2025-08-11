Туск: США проконсультируются с Европой перед встречей Трампа и Путина

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что американская сторона пообещала провести беседу с европейскими странами перед встречей президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Польши Дональд Туск

«Американская сторона пообещала, что проконсультируется с европейскими партнерами о своей позиции перед встречей на Аляске»,— заявил Дональд Туск на пресс-конференции (цитата по Reuters). «Я буду ждать результатов встречи президентов Трампа и Путина — у меня много опасений и много надежд»,— добавил он.

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа пройдут 15 августа на Аляске. Лидеры обсудят варианты урегулирования конфликта на Украине, сообщал помощник российского президента Юрий Ушаков. Bloomberg писал о стремлении глав стран Евросоюза провести переговоры с Дональдом Трампом перед его встречей с российским коллегой.

Подробнее о позиции Европы по предстоящей встрече — в материале «Ъ» «Отдавай-ка землицу».

Лусине Баласян