Британия будет немедленно выдворять из страны преступников из 23 стран

Правительство Великобритании объявило 10 августа о значительном расширении списка стран, чьи граждане будут немедленно депортированы в случае признания их виновными в совершении какого-либо преступления. Апелляции и решений последующих судебных инстанций они будут ожидать уже в своей родной стране.

Программа «Депортируй сейчас, апеллируй потом» начала действовать в Англии и Уэльсе в 2014 году. В 2017 году Верховный суд постановил прекратить практику немедленной высылки осужденных иностранных граждан, ссылаясь на нарушение прав человека. Однако уже в 2023 году действие программы было возобновлено, так как, по словам тогдашнего министра внутренних дел Великобритании Суэллы Браверман, за рубежом было создано достаточно условий для ожидания решений британских судов по апелляции.

Изначально в список входили восемь стран: Финляндия, Нигерия, Эстония, Албания, Белиз, Маврикий, Танзания и Косово. Теперь таких стран будет 23. Таким образом правительство Британии расширило список почти втрое, включив в него среди прочих Канаду, Индию, Болгарию, Латвию и Австралию.

Правительство объясняет необходимость этой программы значительной экономией средств налогоплательщиков, а также высвобождением британских тюрем, которые уже многие годы страдают от переполненности.

Кирилл Сарханянц