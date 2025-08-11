Ura.ru: задержан заместитель главы Салехарда

В Салехарде (ЯНАО) задержан заместитель мэра окружной столицы Николай Токарчук. Задержание прошло в аэропорту 10 августа при поддержке Росгвардии, сообщает Ura.ru со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель главы Салехарда Николай Токарчук

Фото: Соцсети Николая Токарчука Заместитель главы Салехарда Николай Токарчук

Фото: Соцсети Николая Токарчука

По данным издания, в СУ СКР по ЯНАО «не стали опровергать» факт задержания господина Токарчука, но подробности не привели. Причины его задержания неизвестны.

«Московский Комсомолец» пишет, что Николай Токарчук проходил лечение в Тюмени. 11 августа он должен был приступить к исполнению должностных обязанностей.