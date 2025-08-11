Экспертиза одобрила проект по строительству ЖК на севере Уралмаша

Уральская компания «Эфес» получила положительное заключение негосударственной экспертизы на строительство жилого комплекса в Екатеринбурге на Уралмаше. Как следует из Единого госреестра заключений, положительное заключение на проектную документацию получила компания «Эфес-проект».

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В реестре указано, что планируется строительство первой очереди жилого комплекса с подземной автостоянкой, расположенного в границах улиц Народного Фронта — Восстания — Достоевского — Молодежи. В компании «Ъ-Урал» заявили, что смогут предоставить информацию о проекте позже.

Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, «Эфес-проект» принадлежит Алексею Белоусову, который также является директором и бенефициаром компании «Эфес». На сайте «Эфеса» указано, что компания основана в 1992 году. За этот срок были реализованы проекты строительства коммерческих и промышленных помещений в Свердловской, Курганской и Челябинских областях, а также жилой застройки Екатеринбурга.

Напомним, ранее положительное заключение на новый жилой проект на месте бывшей промышленной площадки во Втузгородке получил застройщик BAZA Development.

Мария Игнатова