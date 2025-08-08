На месте бывшей промзоны в Екатеринбурге построят ЖК до 25 этажей

В Екатеринбурге во Втузгородке на месте бывшей промышленной площадки застройщик BAZA Development планирует построить жилой комплекс в три очереди. Площадь проекта составит почти 117 тыс. кв. м. Напомним, компания Марка Заводовского получила положительное заключение экспертизы на строительство жилья и подземной двухуровневой автостоянки на пересечении улиц Библиотечной и Комсомольской.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе компании, в рамках первой очереди строительства проекта планируется возведение четырех жилых секций переменной этажности от 14 до 25 этажей. Всего в первой очереди будет 434 квартиры. «Инфраструктура первой очереди включает комьюнити-центр, коммерческие помещения на первых этажах и благоустроенную общественную террасу»,— рассказали в компании. Срок сдачи первой очереди запланирован на конец 2028 года.

Во вторую и третью очереди ЖК построят 1,2 тыс. квартир. В рамках второй очереди запланировано строительство детского образовательного учреждения на 75 мест.

По словам господина Заводовского, проект намерены представить на форуме 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге.

Мария Игнатова