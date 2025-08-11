Каталонские нелегалы

Футбольный клуб «Барселона» вновь столкнулся с проблемами, связанными с внесением игроков в заявку для участия в матчах чемпионата Испании. За несколько дней до старта первенства незарегистрированными остаются семь футболистов первой команды. Среди прочих в зоне риска оказались подписанный меньше месяца назад форвард Маркус Рашфорд и вратарь Войцех Щенсный, в прошлом сезоне являвшийся игроком стартового состава. Не сильно лучше дело обстоит и с купленным этим летом голкипером Жоаном Гарсией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Футболист Маркус Рашфорд

Фото: Eric Alonso / Getty Images Футболист Маркус Рашфорд

Фото: Eric Alonso / Getty Images

Второе лето подряд футбольный клуб «Барселона» попадает в крайне неприятную ситуацию. Чемпион Испании не может зарегистрировать футболистов, которым, судя по всему, должна быть отведена важная роль. На этот раз перечень состоит из семи игроков. В нем английский нападающий Маркус Рашфорд, взятый этим летом в аренду у «Манчестер Юнайтед», польский вратарь Войцех Щенсный, в прошлом сезоне закрепившийся в стартовом составе, другой голкипер, Жоан Гарсия, приобретенный в текущее трансферное окно у «Эспаньола», и еще четыре игрока резерва: защитники Жерар Мартин и Эктор Форт, хавбек Марк Берналь и вингер Руни Бардагжи.

До старта нового сезона чемпионата Испании остается меньше недели. «Барселона» начнет его выездным матчем против «Мальорки» 16 августа. Между тем ее главный тренер Ханси Флик до сих пор не знает, на кого из игроков сможет рассчитывать.

В клубе решили отдать приоритет новичку Жоану Гарсии, за которого «Барселона» заплатила «Эспаньолу» €25 млн (других трансферных затрат в нынешнее окно она не понесла). Именно он, по всей видимости, теперь возглавляет вратарскую иерархию, опережая и Войцеха Щенсного, и Марка-Андре тер Штегена, до полученного в прошлом году разрыва крестообразных связок остававшегося неоспоримым первым номером клуба.

Временно зарегистрировать Гарсию должно помочь новое повреждение тер Штегена, на этот раз — спины. Немца поместят в список выбывших на длительный срок, и тогда под потолком зарплат освободится до 80% его оклада.

Подтвердить серьезность травмы должна медицинская комиссия La Liga. Вот только неизвестно, сколько времени ей потребуется на оглашение решения. До стартового тура первенства могут не успеть.

К слову, не просто так этот вопрос решается на флажке. На прошлой неделе достоянием общественности стал конфликт между руководством «Барселоны» и Марком-Андре тер Штегеном. Игрок был уверен, что восстановится быстрее, за три месяца, о чем и сообщил в соцсетях, сославшись на прогнозы обследовавших его докторов. Поэтому он отказывался подписать согласие на обработку персональных данных, без которого дело дальше, в медкомиссию La Liga, не пошло бы. Немца лишили звания капитана, но потом, когда он все же подписал бумагу, вернули ему повязку. Потерянное время, конечно, на пользу не пошло. По данным Marca, в «Барселоне» уверены, что регистрация Жоана Гарсии — вопрос решенный, но о сроках зарекаться не хотят.

С остальными футболистами куда сложнее: на место тер Штегена можно «впихнуть» только одного игрока. Остальных удастся вписать, только решив более существенные проблемы, раз за разом возникающие у «Барселоны» из-за несоблюдения действующих в Испании правил финансового fair play. У клуба опять трудности с обоснованием доходов.

Не получается, скажем, легализовать средства от одной из хитрых «фьючерсных» сделок клуба: €100 млн от продажи 475 мест в VIP-ложе стадиона Camp Nou компаниям из Катара и Саудовской Аравии Forta Advisors и New Era Visionary Group на 30 лет вперед. Эта операция еще не подтверждена аудиторами и, соответственно, не ратифицирована лигой.

Без ее заверения отчетность «Барселоны» не соответствует правилу 1:1, согласно которому на каждый заработанный клубом цент должно приходиться не более одного потраченного.

Заняться регистрацией других ожидающих этого футболистов можно будет, только когда необходимая пропорция будет соблюдена.

Тормозит процесс простое обстоятельство: стадион Camp Nou все еще на реконструкции. «Барселона» уже пыталась ввести его в эксплуатацию. В июне ее пресс-служба объявила, что торжественное возвращение на арену произойдет 10 августа в матче традиционного предсезонного турнира — Кубка Жоана Гампера — против итальянского «Комо». Однако уже в середине июля стало известно, что «новоселье» откладывается: клуб получил отказ от мэрии города, нашедшей множество дефектов.

Вероятность скорого возвращения «Барселоны» на родной стадион все же есть. Первые три тура команда проведет на выезде, а 14 сентября, по информации Mundo Deportivo, дома сыграет против «Валенсии».

По данным издания, максимальная вместимость Camp Nou на этот матч составит 27 тыс. зрителей. По мере выполнения работ она будет повышаться: сначала — до 45 тыс., затем — до 60 тыс.

Открыть все 105 тыс. мест удастся не раньше 2026 года. При этом Marca настаивает, что такое развитие событий «не очень вероятно»: у клуба «мало времени, чтобы устранить недоработки и получить необходимые лицензии».

В общем, пока ситуация с заявкой остается туманной. Не добавили ясности и заявления президента клуба Жоана Лапорты после матча «Барселоны» с итальянским «Комо» (5:0), прошедшего в итоге на тренировочной арене — шеститысячном стадионе имени Йохана Кройфа. Лапорта признался, что, как и все, ждет новостей, которые позволят зарегистрировать игроков до старта чемпионата Испании.

Роман Левищев