Производство сырых пантов маралов в Горном Алтае снизилось примерно на 20%

В этом году в Республике Алтай заготовлено 100,8 т сырых пантов. Итоги заготовительной кампании в мараловодческих хозяйствах подвели в министерстве сельского хозяйства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Шелковникова, Коммерсантъ Фото: Майя Шелковникова, Коммерсантъ

«Разведением маралов в республике занимаются 61 хозяйство, восемь из них — племенные, с общим поголовьем маралов — 57,3 тыс. голов. Хозяйства ежегодно производят более 40 т консервированных пантов»,— говорится также в сообщении министерства.

Как писал «Ъ-Сибирь», в прошлом году хозяйства Горного Алтая получили 128 т сырых пантов при суммарной численности маралов в хозяйствах 55 тыс. голов. Падение производства более чем на 20% связано с санкционными ограничениями на внешних рынках.

Ранее глава республики Андрей Турчак сообщал о том, что в 2026 году господдержку мараловодческих хозяйств предполагается увеличить с запланированных ранее 30 млн руб. до 60 млн.

Валерий Лавский