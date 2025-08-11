«Грибная радуга» опровергла заявление Хинштейна о переезде из Курской области

Производитель грибов ООО «Грибная радуга» опроверг слова врио губернатора Курской области Александра Хинштейна об уходе компании из региона «из-за невозможности получить дополнительные мощности». В пресс-службе сообщили «Интерфаксу», что производство работает стабильно и набирает новых сотрудников.

Господин Хинштейн ранее заявил, что компания покидает область, а также отмечал, что «это не частный пример, а существует общая проблема системного сопровождения наших инвесторов». В «Грибной радуге» информацию об уходе опровергли.

«Действительно мощности по электроэнергии и газу исчерпаны, поэтому могут возникнуть сложности с глобальным расширением,— сказали агентству в компании. — Однако уход компании из региона не рассматривается».

В начале июня на производственной площадке «Грибной радуги» упали обломки БПЛА. Были повреждены фасад здания, труба водоснабжения и электрический погрузчик.