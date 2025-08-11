Нетрезвый житель Петербурга погиб под колесами поезда в Ленобласти

Попытка перейти железнодорожные пути в неположенном месте привела к смерти жителя Санкт-Петербурга. Авария с трагическим исходом произошла на 73-м км второго пикета перегона Вырица – Новинка Ленинградской области, сообщили в пресс-службе транспортной полиции СЗФО.

Инцидент на железной дороге зафиксирован в прошедшие выходные. Житель Петербурга в возрасте 38 лет предпринял попытку пересечь пути в неположенном месте перед приближающимся составом. Предварительно установлено, что он был нетрезв.

Машинист пытался предупредить пешехода, подавая звуковые сигналы, затем применил экстренное торможение. Эти действия не дали результата. Петербуржец получил травмы, несовместимые с жизнью. По факту аварии проводится проверка.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что житель Ленобласти попал в больницу после сна на железнодорожных путях.

Татьяна Титаева