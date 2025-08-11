WSJ: глава Intel встретится в понедельник с Дональдом Трампом

Генеральный директор Intel Лип-Бу Тан прибудет сегодня в Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает The Wall Street Journal.

Фото: Ann Wang / Reuters Генеральный директор Intel Лип-Бу Тан

В конце прошлой недели Дональд Трамп спровоцировал падение цены акций Intel на 5%, призвав господина Тана покинуть должность главы компании и назвав его «слишком противоречивой фигурой».

Лип-Бу Тан стал генеральным директором Intel в марте текущего года. С 2009 по 2021 год он возглавлял разработчика ПО для проектирования чипов Cadence Design Systems. Кроме того, как сообщало агентство Reuters, он в свое время инвестировал во многие китайские компании, в том числе связанные с вооруженными силами страны. Этот факт и стал причиной недовольства и беспокойства ряда американских законодателей, а потом и самого президента.

Сам господин Тан ранее выступил против «дезинформации» вокруг его бизнес-карьеры. «Хочу быть абсолютно честным: за 40 с лишним лет в промышленности я выстроил взаимоотношения по всему миру и по всей нашей распространенной экосистеме. И я всегда действовал в рамках самых высоких юридических и этических стандартов»,— цитирует Financial Times письмо главы Intel сотрудникам.

По словам источников WSJ, господин Тан планирует провести с Дональдом Трампом «обстоятельную беседу» и рассказать о своем личном и профессиональном опыте. Он также намерен предложить президенту сценарии совместной работы правительства и Intel, сообщили источники газеты.

Кирилл Сарханянц