FT: глава Intel заявил о «дезинформации» после призыва Трампа уйти в отставку

Генеральный директор Intel Лип-Бу Тан выступил против «дезинформации» вокруг его бизнес-карьеры, после того как президент США назвал его слишком «противоречивым», чтобы возглавлять компанию. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на письмо гендиректора, которое было разослано сотрудникам корпорации.

Фото: Laure Andrillon / Reuters

«Циркулирует масса дезинформации вокруг моей прошлой деятельности… Хочу быть абсолютно честным: за 40 с лишним лет в промышленности я выстроил взаимоотношения по всему миру и по всей нашей распространенной экосистеме. И я всегда действовал в рамках самых высоких юридических и этических стандартов»,— цитирует газета письмо главы Intel. По его словам, корпорация взаимодействует с администрацией Трампа для «решения вопросов, которые были подняты, и для того, чтобы (представители администрации.— “Ъ”) опирались на факты».

Лип-Бу Тан стал генеральным директором Intel в марте этого года. С 2009 по 2021 год он возглавлял разработчика ПО для проектирования чипов Cadence Design Systems. Кроме того, как сообщало агентство Reuters, он в свое время инвестировал во многие китайские компании, в том числе связанные с вооруженными силами страны. Этот факт и стал причиной недовольства и беспокойства ряда американских законодателей, а потом и самого президента.

При этом президент США заинтересован в продаже Intel. По данным тайваньского новостного портала mnews.tw, господин Трамп предложил TSMC приобрести 49% акций Intel и вложить в американскую экономику $400 млрд, чтобы товары компании не облагались 100-процентными пошлинами в США.

Виктор Буй