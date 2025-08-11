Пашинян представил президенту Ирана итоги переговоров с Алиевым и Трампом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом результаты переговоров с президентом Азербайджана, которые прошли на прошлой неделе в США. В телефонном разговоре господин Пашинян поблагодарил иранского коллегу за объективную оценку достигнутых соглашений и подчеркнул важность предстоящего визита господина Пезешкиана в Ереван. Об этом сообщила пресс-служба армянского премьера.

Никол Пашинян указал на «возможности, которые открывает для региона мир между Арменией и Азербайджаном», говорится в пресс-релизе. Премьер отметил, что региональные коммуникации будут осуществляться с учетом территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции стран, через которые проходят маршруты, а также на основе взаимности.

