Михаил Евраев рассказал о судьбе стадиона «Шинник»

Решение о сносе стадиона ФК «Шинник» в Ярославле и строительстве нового объекта на настоящий момент не принято. Об этом губернатор Михаил Евраев сообщил в интервью телеканалу «Япервый».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что площадка стадиона «Шинник» в центре города, где команда выступает сейчас, рассматривается для размещения нового офиса банка ПСБ в рамках релокации из Москвы. Сам банк может принять участие в строительстве нового стадиона для футбольного клуба. По словам губернатора, конкретных и окончательных решений на настоящий момент нет.

«Есть вариант модернизации. Но это практически утопично, потому что его реконструкция займет примерно столько же денег, сколько строительство нового. Проще снести и построить новый, чем из старого стадиона делать современный. Изменились за это время все нормы градостроительные, и он вообще никак им не соответствует»,— сказал губернатор.

Он пояснил, что городу и области требуется новый стадион, стоимость которого не меньше 12 млрд руб. В ходе работ эта стоимость еще вырастет.

«Здесь должна быть и федеральная часть, и региональные деньги, и деньги частного инвестора. Если мы выйдем на это решение, то тогда мы будем проектировать и строить новый стадион. Над проектом еще хорошо предстоит поработать, чтобы дойти до стадии реальной работы»,— объяснил Михаил Евраев.

Он добавил, что обсуждения по стадиону ведутся полгода-год, потребуется еще порядка двух лет.

Алла Чижова