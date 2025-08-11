Объявлены торги на право КРТ незастроенного участка в Томске

Департамент градостроительного развития Томской области объявил аукцион на право провести комплексное развитие незастроенной территории (КРТ) на сумму 10,8 млн руб. Это следует из документации торгов. Прием заявок завершается 2 сентября, торги состоятся 9 сентября. Договор заключается на семь лет.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Речь идет о незастроенном участке на улице Клюева площадью 89,6 тыс. кв. м. В рамках техзадания застройщику предстоит в течение полугода с момента заключения договора о КРТ подготовить проект планировки и межевания территории. Кроме строительства жилых домов, застройщику предстоит построить на участке школу и детский сад на 200 мест, создать объекты благоустройства, проложить коммуникации и выполнить озеленение.

В начале августа 2025-го ведомство объявило аукцион на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории (КРТ) в границах улицы Ивановского в Томске. Минимальная цена на право заключения договора составляет 1,8 млн руб.

Лолита Белова