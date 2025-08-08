«Теплосеть СПб» проведет гидравлические испытания в трех районах Петербурга

В пятницу, 8 августа, специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» запланировали проведение гидравлических испытаний в трех районах города. Трубопроводы традиционной проверяют на плотность и прочность в преддверии нового отопительного сезона, напомнили в ресурсоснабжающей организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В частности, во Фрунзенском районе в зону испытаний входят тепловые сети, проходящие по улицам: Боровая, Прилукская, Тамбовская, Расстанная, Рыбинская, Воронежская, Лиговский проспект, набережная Обводного канала, Витебская железная дорога и Газовый мост.

В Адмиралтейском районе повторной проверке подвергнутся трубопроводы на Серпуховской, Бронницкой, Верейской, Можайской, Рузовской, улицах Марата, Ефимова, Казанской, Казначейской, Большой и Малой Морской, Гороховой, Гражданской, проспектах: Загородном, Малодетскосельском, Клинском, Московском, Вознесенском, переулках: Подъездном, Батайском, Большом и Малом Казачьих, Столярном, Гривцова и Антоненко, набережных: реки Фонтанки, реки Мойки, Обводного канала, канала Грибоедова, Введенском канале, а также на Горсткине, Сенном, Синем мостах, Сенной и Исаакиевской площадях.

В свою очередь, в Центральном районе испытают теплосети, проходящие по улицам: Большая Конюшенная, Ломоносова, Итальянская, Караванная, Инженерная, Гороховая, набережным реки Фонтанки, канала Грибоедова и реки Мойки, Невскому и Вознесенскому проспектам, переулкам: Банному, Апраксину, Мучному, Торговому, Банковскому, Конюшенному, Круглому, Степановскому проезду, площадям Островского (вдоль четной стороны), Ломоносова и Манежной (четная сторона), мосту Белинского и Горсткину мосту.

Напомним, что на период проведения работ давление в трубопроводах увеличивается до уровня, на четверть превышающего обычную нагрузку. При этом в целях безопасности температуру воды в сетях снижают до 40 градусов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на текущей рабочей неделе теплоэнергетики запланировали проведение в Петербурге в общей сложности 26 гидравлических испытаний в семи районах города.