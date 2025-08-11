Новый старый первый

По окончании Cincinnati Open, турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000 с призовым фондом $9,2 млн, проходящего в Цинциннати, в российском мужском теннисе почти наверняка произойдет смена лидера. Первой ракеткой России с высокой долей вероятности станет Карен Хачанов, который в своем стартовом матче второго круга справился с французом Валентином Руайе и приблизился к попаданию в топ-10 рейтинга ATP. Вышел в 1/16 финала и Андрей Рублев, переигравший американца Лернера Тьена. А вот Даниил Медведев, уступивший 85-й ракетке мира австралийцу Адаму Уолтону, потерпел пятое поражение в своих восьми последних матчах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карен Хачанов одержал 14-ю победу в 18 матчах, проведенных после завершения грунтового сезона на Открытом чемпионате Франции

Фото: John E. Sokolowski / Imagn Images / Reuters Карен Хачанов одержал 14-ю победу в 18 матчах, проведенных после завершения грунтового сезона на Открытом чемпионате Франции

Фото: John E. Sokolowski / Imagn Images / Reuters

Второй летний «тысячник» американкой серии АТР по составу участников по сравнению с недавним состязанием в Торонто выглядит турниром значительно более высокого уровня. В Цинциннати прилетели лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер и его ближайший преследователь испанец Карлос Алькарас, которых не было в Канаде, а из числа игроков топ-10 там отсутствуют лишь британец Джек Дрейпер, пока не залечивший полученную на Wimbledon травму, и серб Новак Джокович, решивший, что игровая практика перед US Open ему не нужна. Четверка российских представителей первой сотни прибыла на Cincinnati Open в полном составе. Правда, Роман Сафиуллин, пройдя один круг, потерпел поражение от занимающего в рейтинге девятое место датчанина Хольгера Руне, а Даниил Медведев, стартовавший в 1/32 финала, сразу уступил 85-й ракетке мира австралийцу Адаму Уолтону — 7:6 (7:0), 4:6, 1:6.

Таким образом, в карьере Медведева продолжается кризисный отрезок.

Обнадежив своих болельщиков победой над третьей ракеткой мира Александром Зверевым в полуфинале июньского травяного состязания в Галле, обладатель 20 титулов АТР потерпел пятое поражение в восьми последних матчах. На этот раз его обыграл соперник весьма среднего уровня, который в свои 26 лет никогда не попадал даже в число 80 лучших в мире. Теперь ближайшие надежды Медведева связаны с US Open. До старта одиночного турнира, начинающегося 24 августа, Медведев еще должен выступить там вместе с Миррой Андреевой на соревновании в миксте, которое пройдет в Нью-Йорке в экспериментальном формате, хотя считать игру в смешанном разряде подготовкой к мейджору можно весьма условно. А вот два других россиянина пока выступают Цинциннати удачно. Андрей Рублев со счетом 7:6 (7:4), 6:3 взял у американца Лернера Тьена реванш за поражение на июльском турнире в Вашингтоне, а Карен Хачанов, успев в достаточной степени восстановиться после трудного финала в Торонто, также в двух партиях на сильной жаре переиграл пробивавшегося в основную сетку через квалификацию француза Валентина Руайе — 6:4, 7:6 (8:6). Рублев теперь сыграет с Алексеем Попыриным из Австралии, а Хачанов — с американцем Дженсоном Бруксби.

Говоря об этих результатах, следует иметь в виду один принципиальный момент, касающийся подсчета очков в рейтинге АТР. В следующий понедельник, 18 августа, игрокам, как обычно, начислят баллы, набранные в Цинциннати, но спишутся у них очки сразу за два турнира — оба прошлогодних североамериканских летних «мастерса». Данный необычный пункт регламента был введен в связи с тем, что, в отличие от прошлого сезона, каждое из этих состязаний длится не одну неделю, а полторы.

В связи с этим нововведением АТР Андрей Рублев, нынешняя первая ракетка России и одиннадцатый номер рейтинга АТР, через неделю лишится сразу 800 прошлогодних очков: 600 — за финал «мастерса» в Монреале и 200 — за четвертьфинал в Цинциннати, в то время как Карен Хачанов отстающий от него на 20 баллов и идущий двенадцатым, потеряет лишь 100 очков.

Таким образом, уже сегодня можно говорить о том, что 18 августа Хачанов наверняка вернет себе звание первой ракетки России. Интересно, что в предыдущий раз он был лидером российского мужского тенниса тоже 18 августа, только 2019 года.

Более того, у Хачанова есть прекрасные шансы впервые с июня 2023 года оказаться в первой десятке мирового рейтинга. Помешать тому реально может лишь Хольгер Руне, но все зависит от того, как выступят в Цинциннати эти два игрока. Что касается Рублева, то для сохранения за собой звания первой ракетки России и одновременно возвращения в топ-10 он на этой неделе обязательно должен выиграть турнир.

Евгений Федяков