Екатеринбурженка, убившая своих детей и себя, оставила предсмертную записку

Жительница Екатеринбурга, совершившая суицид после убийства детей на ул. Бардина, оставила предсмертную записку, передает портал Е1 со ссылкой на одного из ее родственников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В послании она попрощалась с мамой и другими близкими, попросила у всех прощения, но причины поступка раскрывать не стала. «Ощущение, что у нее это был не импульс, а давно спланированное решение. Если бы мы только знали, какие у нее мысли были, мы бы вмешались и вытащили ее из этой ямы, но она ни с кем не делилась»,— сказал родственник.

О трагедии стало известно 10 августа. В Екатеринбурге в квартире дома на ул. Бардина нашли тела двух детей и их матери. По предварительным данным следствия, она убила девятилетнего сына и свою трехлетнюю дочь, а потом свела счеты с жизнью. Мать погибшей женщины рассказала, что у дочери была депрессия. СУ СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетних).

Ирина Пичурина