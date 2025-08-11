На Алтае пройдет суд над бывшим депутатом заксобрания Николаем Данилиным

Управление СКР по Алтайскому краю завершило расследование уголовного дела о хищении из бюджета почти 38 млн руб., выделенных на содержание автодорог. Обвиняемыми по делу проходят бывший депутат заксобрания Николай Данилин, ранее возглавлявший ООО «Барнаульское ДСУ №4», два его подчиненных и три сотрудника управления дорогами «Алтай» — всего шесть человек. Всем им инкриминируют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, наказание по ней — до десяти лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Единая Россия | Алтайский край Фото: Единая Россия | Алтайский край

Как рассказали в управлении СКР, в 2018-2020 годах ООО «Барнаульское ДСУ №4» и управление дорогами «Алтай» заключали контракты на оказание услуг по содержанию автодорог. Обвиняемые вносили в документацию завышенные данные об объемах выполненных работ, по такой схеме им удалось похитить более 37,7 млн руб.

В апреле 2025 года депутат Николай Данилин вернулся из Таиланда, после чего был задержан. Суд санкционировал его арест.

По информации прокуратуры края, ведомство предъявило обвиняемым иск о возмещении ущерба. В целях обеспечения его исполнения на имущество фигурантов дела общей стоимостью свыше 36 млн руб. наложен арест.

Илья Николаев