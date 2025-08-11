Alyaska Landmine: встречу Путина и Трампа готовят в отеле города Гирдвуд

Переговоры президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, запланированные на 15 августа, могут пройти в городе Гирдвуд. Об этом сообщает местное издание Alyaska Landmine со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отель Alyeska Resort в Гирдвуде

Фото: Alyeska Resort Отель Alyeska Resort в Гирдвуде

Фото: Alyeska Resort

«Нам сообщили, что встреча ... может состояться в отеле Alyeska Resort в Гирдвуде. Интересно, что даты с 12 по 16 августа полностью отсутствуют в их календаре бронирования»,— пишет Alyaska Landmine в Х. Корреспондент «Ъ» отмечает, что по состоянию на 11:20 мск 11 августа в отеле нельзя забронировать номера только на 14 и 15 числа.

9 августа Дональд Трамп заявил, что надеется встретиться с Владимиром Путиным на Аляске 15-го, информацию о месте встречи и дате подтвердили в Кремле. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, темой обсуждений станут варианты урегулирования российско-украинского конфликта. CBS News со ссылкой на источники сообщал, что в переговорах может принять «какое-то участие» президент Украины Владимир Зеленский.