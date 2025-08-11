Экс-гендиректор строительной компании заплатит штраф в 3,4 млн рублей за взятки

Суд в Ленинградской области признал бывшего гендиректора строительной компании виновным по трем эпизодам дачи взяток — в крупном и особо крупном размере (ст. 291 УК), ему назначен штраф в 3,4 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления СК по Ленобласти.

Из материалов дела следует, что в 2017 году генеральный директор ООО «Викинг-Инвест», выступавшего застройщиком многоквартирного дома передавал должностному лицу администрации Токсовского городского поселения взятки на общую сумму сложности более 2,5 млн рублей за ввод в эксплуатацию здания с грубыми нарушениями. В числе прочего, дом не был подключен к сети электроснабжения.

Впоследствии квартиры в этом доме приобретала администрация Токсовского городского поселения за бюджетные денежные средства, выделяемые в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

По данным Rusprofile, на момент совершения преступлений директором ООО «Викинг-Инвест», зарегистрированного в Токсово, был Сергей Павелеску. Имя и фамилия совпадают с приведенными на сайте Всеволжского городского суда в деле с аналогичными статьями обвинения.

Артемий Чулков