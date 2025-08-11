Министр спорта РФ назвал потолок зарплат в КХЛ примером для российского футбола

Министр спорта Михаил Дегтярев в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что система потолка зарплат, введенная в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), может служить ориентиром для российского футбола.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр спорта России Михаил Дегтярев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Министр спорта России Михаил Дегтярев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Потолок зарплат — в хоккее он есть, в КХЛ есть, я сам возглавлял хоккейный клуб "Амур", я знаю, что есть зарплатные ведомости. Вот и распределяй — можешь игрока подороже взять, можешь — подешевле. А то некоторые договорились до того, что наши российские футболисты из-за ужесточения лимита будут требовать больше зарплаты. Что вы несете? С какого перепугу? Если у вас, конечно, бюджет неограничен, нужно освоить денежки вместе с агентами, все поделить, расписать — пожалуйста», — заявил господин Дегтярев.

Сейчас в КХЛ действует потолок зарплат в размере 900 млн руб., с сезона-2026/27 он будет повышен до 950 млн руб.

Ранее Михаил Дегтярев в интервью «Ъ» заявил, что министерство спорта планирует ужесточить лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). Глава ведомства назвал «оптимальной» формулу, при которой на поле смогут находиться не более пяти иностранных игроков, а в заявке клуба — до десяти. Сейчас клубы РПЛ могут заявлять до 13 легионеров, но на поле одновременно могут быть восемь из них.

Таисия Орлова