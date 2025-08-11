Индекс облигаций RGBI достиг максимума за полтора года

Индекс гособлигаций России (RGBI) на Московской бирже поднялся выше 121 пункта. Это максимальный уровень с 2 февраля 2024 года. По состоянию на 11:00 мск, индекс RGBI рос на 0,9%, до 121,32 пункта.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Индекс Мосбиржи растет на 2,02%, до 2983,83 пункта. Индекс РТС также поднимается на 2,02%, до 1178,21 пункта.

Индекс гособлигаций — ключевой индикатор рынка госдолга РФ. В него входят 26 облигаций. Биржа рассчитывает RGBI с 31 декабря 2002 года, изначально он составлял 100 пунктов.

