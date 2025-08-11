Гладков предложил сменить работу отказавшемуся ехать в приграничье замминистра спорта

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил заместителю министра спорта Андрею Дятлову сменить работу. Соответствующее завление было озвучено на оперативном совещании, 11 августа.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Предложение сменить работу замминистра поступило на фоне его отказа посетить приграничный поселок, регулярно подвергающийся обстрелам со стороны ВСУ. Это произошло в конце июля, когда глава региона проверял объекты, пострадавшие от атак украинской армии в поселке Уразово Валуйского округа, в том числе физкультурно-оздоровительный комплекс «Русич». В итоге вместо господина Дятлова с губернатором на место выехал заместитель главы администрации округа Алексей Климов. Вячеслав Гладков отметил, что подобные действия подрывают доверие к власти, но призвал подходить к ситуации с пониманием.

«Каждый по-разному справляется со стрессами, у всех разное отношение к своим обязанностям. Жизнь у каждого одна», — рассуждает господин Гладков

Он подчеркнул, что в условиях оперативной обстановки на такие должности нужно назначать людей, способных работать в экстремальных условиях. При этом губернатор указал на необходимость соблюдения трудового законодательства: «Не надо никого обижать. Если человек не может работать в этих условиях, нужно поблагодарить его и найти возможность другого трудоустройства».

Господин Гладков предложил привлечь прокуратуру для соблюдения законности процедуры. Он напомнил, что многие чиновники региона, включая заместителей губернатора и министров, неоднократно попадали под обстрелы: «А если муниципалитеты пойдут по такому же пути? Закроемся все в кабинетах и уйдем за 100-километровую зону. И что будет дальше? Как мы будем строить, восстанавливать, развивать? Как людям жить, если врачи побегут?».

Он напомнил пример Мокрой Орловки Грайворонского округа, где местная администрация отселилась в период активных боевых действий, что вызвало «анархию» среди населения.

