Удар молнии оставил без воды дагестанский город Избербаш

Молния ударила по Кировской подстанции в Каспийске. В результате нарушена подача воды в город Избербаш, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на единого оператора республики в сфере водоснабжения.

По данным организации, ЧП случилось сегодня ночью. Из-за удара молнии поврежден фидер, обеспечивающий электроснабжение насосной станции первого подъема (НС-1). НС-1 оказалась полностью обесточена.

В Избербаше проживает почти 60 тыс. человек. Специалисты энергоснабжающей организации уже ведут аварийно-восстановительные работы по замене поврежденного оборудования, добавил оператор.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщал, что республика получит 6,9 млрд руб. инфраструктурных кредитов на обеспечение Избербаша и близлежащих населенных пунктов водоснабжением. За счет этих средств планируется построить водопровод протяженностью 46 км от Каспийска до Избербаша.